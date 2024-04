1993: Karl Berger

Karl Berger ist einer der wenigen deutschen Musiker, die sich internationale Anerkennung erworben haben. In den 60er Jahren war er - in Zusammenarbeit mit dem Trompeter Don Cherry - in Europa einer der Pioniere des Free Jazz, ebenso initiierte er frühzeitig Begegnungen mit Musikern außereuropäischer Kulturen ("Weltmusik"). Karl Bergher ist am 9. April 2023 in Albany, New York gestorben.