Spielerei oder Identität? Indie-Pop aus der Jazz-Szene

Von Odilo Clausnitzer

So manche Jazzmusiker*innen haben das Songwriting als Spielfeld für sich entdeckt. Bassist David Helm nennt sich dabei Marek Johnson und macht melancholisch versponnenen Indiepop. Lucia Cadotsch und Wanja Slavin sind zusammen "Liun And The Science Fiction Band". Schlagzeuger Brian Blade singt schon lange, und auch die Saxofonistinnen Kira Linn und Charlotte Greve greifen ab und an gern zum Mikro. Besonders kunstvoll wird das Feld zwischen Jazz und experimentellem Pop heute von Vokalistinnen bestellt, darunter Maika Küster, Sophie Lindmüller und Mirna Bogdanović. Ein Trend?



Shannon Barnett:

You Go Me On The Cookie

Janet Bonnet



David Helm:

Steel

Marek Johnson



Lucia Cadotsch/Wanja Slavin:

Leisure Mate

LIUN & The Science Fiction Band



Mirna Bogdanovic:

Finding Closure

Mirna Bogdanovic



Sophie Lindmüller:

Euphoria

Orbit Kid Society



Maika Küster:

Holy Noon

Maika



Kira Linn:

That Thing

Kira Linns Linntett



Charlotte Greve:

Future Fun

Wood River



Brian Blade:

Mercy Angel

Brian Blade



Nitai Hershkovits/Yuvi Havkin/

Yonatan Albalak/Amir Bresler:

Theodor Marmalade

Apifera



Chantal Acda:

One Day One Life

Chantal Acda