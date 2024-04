Sound Soungs – Die Vokalistin Jay Clayton

Von Julia Neupert

Seit den 1960er-Jahren gehörte ihre Stimme zum Sound der Avantgarde in New York - Jay Clayton war zusammen mit Steve Lacy in der Loft-Szene aktiv, wurde eine enge Kooperationspartnerin von Minimal-Komponist Steve Reich und suchte die Begegnungen mit anderen Vokalist*innen wie Jeanne Lee. Freie Improvisation, poetische Songs oder Neue Musik - Jay Clayton war eine vielseitige und von vielen Seiten geschätzte Musikerin. Am letzten Dezembertag 2023 ist Jay Clayton in New York gestorben - wir erinnern heute an diese außergewöhnliche Musikerin mit Aufnahmen aus unserem Archiv.