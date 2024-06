Sonic Wilderness

Von Niklas Wandt

Diese Reihe unternimmt Expeditionen in Randgebiete und Zwischenwelten des Jazz: Improv, Electronica, Klangkunst, Noise, Ambient oder Rock - hier kommen Neuveröffentlichungen und Entdeckungen zu Gehör, die sonst on air kaum zu haben sind. Abenteuerliche Klänge für abenteuerlustige Ohren.



Dan Weiss:

It is what it is/ Album: Even Odds

Dan Weiss

Miguel Zenón

Matt Mitchell



Dan Weiss:

Five to nine/ Album: Even Odds

Dan Weiss

Miguel Zenón

Matt Mitchell



Peder Simondsen, Jo David Meyer Lysne:

Spektralmaskin III/ Album: Spektralmaskin

Peder Simondsen

Jo David Meyer Lysne

Ingar Zach



Josh Modney:

Fragmentation and the single form – IV. Call/

Album: Ascending Primes

Josh Modney Septet



Josh Modney:

Event Horizon – III Ascenders/

Album: Ascending Primes

Josh Modney Undectet



Christian Meaas Svendsen:

Concealed Body/ Album: Body of Sound, body of music

Christian Meaas Svendsen