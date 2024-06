"Sing When You‘re Winning" – Musik und Fußball

Von Jakob Bauer

Am 14. Juni beginnt die Fußball-EM in Deutschland, deshalb widmen wir uns der Verbindung von Musik und Fußball. Zu hören sind singende Fußball-Mannschaften und singende Fans, wir hören, wie britisches Regenwetter zur Entstehung der größten Fußballhymne unserer Zeit geführt hat und was es mit dem Disco-Outfit des irischen Fußballspielers Niall Quinn auf sich hat. Und wir versprechen: Diese Sendung ist auch was für Fußballmuffel.



James Curran:

Football Crazy /aus dem Album: Football Crazy / Rosin The Beau

Robin Hall Jimmy MacGregor



Edvard Elgar:

Edvard Elgar's Football Chant /YouTube Only Produktion

Christopher Goddard



Jaan Kenbrovin, John W. Kellette:

I'm Forever Blowing Bubbles/ aus dem gleichnamigen Album

West Ham United Cup Squad



Richard Rodgers, Oscar Hammerstein:

You'll Never Walk Alone/ aus dem Album: The hits of the year 1945

Frank Sinatra



Richard Rodgers, Oscar Hammerstein:

You'll Never Walk Alone/ aus dem Album: Go for gold - The unforgettable sport hits - Anpfiff Sport Hits - Barcelona nights

Gerry And The Pacemakers



Richard Rodgers, Oscar Hammerstein:

Fields Of Athenry /YouTube Only Produktion

Glenn And Ronan



Udo Lindenberg:

Bodo Ballermann/ aus dem Album: Männergeschichten

Udo Lindenberg



Mogwai:

Terrific Speech/ aus dem Album: Zidane - A 21st Century Portrait

Mogwai



A Love Supreme:

Niall Quinn's Disco Pants/ aus dem Album: Niall Quinn's Disco Pants

A Love Supreme



John Parish:

The First Star/ aus dem Album: Bird Dog Dante

John Parish



Ouled El Bahdja:

La Casa Del Mouradia/ aus dem Album: YouTube Only Produktion

Ouled El Bahdja



Peter Hooton, Grimes:

All Together Now/ aus dem Album: Dreams of glory - 18 Welthits zur Fußball-WM '94

The Farm



Nelly Furtado, Gerald Eaton, Brian West:

Forca /aus dem Album:Sommer 20elf - The official FIFA women's world cup album

Nelly Furtado

Manuskript zur Sendung