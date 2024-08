Seelenwärmer – Jazzmusiker covern Soul-Klassiker

Von Ssirus W. Pakzad

Soul - treffender und bündiger kann kaum auf den Punkt gebracht werden, worum es in diesem Musikgenre geht. Viele Jazzmusiker aus allen Lagern fühlten sich in den letzten Jahrzehnten von Klassikern der Soul-Geschichte beseelt und interpretierten Evergreens von Stevie Wonder, Curtis Mayfield, Bill Withers oder Sly Stone auf ihre ganz eigene Art. Wir hören heute, was Künstlerinnen, Künstler und Bands wie Geri Allen, Sullivan Fortner, Ben Allison oder Steven Bernstein's Millenium Territory Orchestra aus den zeitlosen Songs des Soul gemacht haben.



Stevie Wonder:

Don´t You Worry Bout A Thing

Sullivan Fortner



Stevie Wonder:

Sir Duke

Avishai Cohen

Yonathan Avishai



Sylvester Stewart:

Family Affair

Steven Bernstein´s Millennium Territory Orchestra



Donny Hathaway, Edward Howard:

Someday We´ll All Be Free

Ben Allison



Marvin Gaye:

Inner City Blues

Geri Allen



Mary J. Blige, Kenneth "Kenny Flav" Dickerson:

Crazy games

Dave Douglas



Maurice White, Al McKay, Allee Willis:

September

Misha Mullov-Abbado