Piano Voices – Sänger*innen an den Tasten (1/2)

Von Odilo Claunsitzer

Stimme plus Klavier, und manchmal auch noch ein selbstkomponiertes Repertoire dazu: Die Sänger*innen an den Tastenhaben das künstlerische Gesamtpaket im Angebot. Oft sind sie nicht nur in allen Bereichen gut, sondern in einzelnen sogar überragend. In einem ersten Teil stellen wir historische Vertreter vor: Meisterpianist*innen, die auch sangen, wie Fats Waller und Hazel Scott. Berühmt gewordene Sänger*innen, die "eigentlich" Klavier spielten, wie Shirley Horn und Nat "King" Cole, und die humorvollen Singer-Songwriter des Jazz wie Bob Dorough und Blossom Dearie.

(Teil 2, Samstag, 7. Juni 2025, 18.20 Uhr)





Thomas "Fats“ Waller:

Honeysuckle Rose

Fats Waller and His Rhythm



William Best:

I love you for sentimental reasons

Nat "King" Cole Trio



Walter Donaldson Gus Kahn:

Love Me Or Leave Me

Hazel Scott



Johnny Mandel Paul Williams:

Close Enough For Love

Shirley Horn



Dave Frishberg:

Wheelers And Dealers

Meredith D'Ambrosi



David Lee "Dave" Frishberg:

Van Lingle Mungo

Dave Frishberg (Gesang, Piano)

Ensemble



Bob Dorough, T. P. Kirk:

Devil may care

Bob Dorough (Gesang)

Miles Davis Sextet

Miles Davis (Trompete)



George Gershwin:

Little Jazz bird, Aus: Lady be good. Musical

Blossom Dearie (Piano, Gesang, Flöte)

Ensemble



Curtis Lewis:

The great city

Les McCann (Piano, Gesang)

Ensemble