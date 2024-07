per Mail teilen

Im Reclam Verlag erscheinen in der Reihe „100 Seiten" zwei Bücher über die beiden Pop-Stars Taylor Swift und Miley Cyrus, die sich deren Erfolg im Musikgeschäft widmen. Die beiden US-Künstlerinnen schaffen es durch „ihr authentisches Auftreten, ihre Fans stark an sich zu binden“, sagt SWR2 Kritikerin Philine Sauvageot im Gespräch.

„Taylor Swift und Miley Cyrus bieten ein großes Resonanzangebot“, so Sauvageot: Das bedeute, so die Erklärung der Autoren der Reclam Bücher, „dass es ein breites Spektrum gebe, wie man die Songtexte deuten kann. Swifts Texte könne man zum Beispiel „als queres Coming-out lesen“. Ihre Songs hätten sehr deutungsoffene Texte mit vielen Lücken und Leerstellen, so die SWR2 Kritikerin.

Beide Stars haben „obsessive Fans hochgezüchtet"

Taylor Swift und Miley Cyrus ist es gelungen, besonders enge Fanbindung herzustellen, denn beide Künstlerinnen platzieren versteckte Botschaften, die ihre Fans finden und dechiffrieren müssen. „Beide Künstlerinnen haben sehr obsessive Fans hochgezüchtet“, sagt Philine Sauvageot und zitiert die Autoren Reclam Bücher.

Solche sehr treuen Fans werden im Popdiskurs als Stans bezeichnet, „in Anlehnung an Stanley Mitchel, der sich und seine schwangere Freundin umgebracht hat, weil ihm sein Idol, der US-Star Eminem, nicht auf seine vielen Briefe geantwortet habe“.

„Die tollpatschige Art von Taylor Swift trägt zu ihrem Erfolg bei“

Philine Sauvageot empfiehlt besonders den Text über Taylor Swift, denn dem Autor gelänge es, „auch skeptische Leserinnen mitzureißen“. Das Buch vermittle viele interessante Thesen, wie zum Beispiel die Annahme, daaa Taylor Swift auch deshalb so erfolgreich sei, „weil sie sich in ihren Videos beim Tanzen wie ein weiblicher Tollpatsch präsentiere, und damit die Botschaft aussende: Ich bin wie ihr und mir ist egal was andere von mir denken.“

Pressestelle Reclam Verlag Taylor Swift. 100 Seiten Jörn Glasenapp Verlag: Reclam, Philipp ISBN: 978-3-15-020709-3