Gesang aus berüchtigtem US-Gefängnis: „Parchman Prison Prayer – Some Mississippi Morning“

Auf dem Album „Parchman Prison Prayer – Some Mississippi Morning“ ist die Aufnahme eines Sonntags-Gottesdienstes im Hochsicherheitstrakt der Parchman Prison Farm im Mississippi-Delta US-Bundesstaates Mississippi zu hören. Dieser berüchtigte Gefängniskomplex wurde schon in zahlreichen Blues- und Folksongs besungen.

Produzent Ian Brennan hatte drei Jahre auf eine Besuchererlaubnis gewartet. Als es dann so weit war, blieben ihm nur wenige Stunden für die Aufnahmen mit den Gefangenen. Fotos und Videos waren verboten, die Sänger blieben anonym.

Ian Brennan nahm den sonntäglichen Gospel-Gottesdienst im Parchman-Gefängniss auf und veröffentlichte sie auf dem Album „Some Mississippi Sunday Morning“. IMAGO Pressestelle Pacific Press Agency

Die zwanzig Gefangenen hatten bei der Aufnahme große Freude miteinander, allein das war schon ein Erfolg, ob da eine Platte herausgekommen wäre oder nicht. Mir ist der Prozess ohnehin wichtiger. Das Ergebnis ist sicher kein kommerzielles Produkt, aber doch etwas Besonderes und sehr Kraftvolles – der Mut, der dazugehört, seine Stimme zu teilen, ist spürbar!

Unerträgliche Haftbedingungen

Die US-Südstaaten sind von Rassismus und Armut geprägt. Auch für die Inhaftierten stärken Musik und Gesang hier seit jeher die Resilienz unter lebenswidrigen Umständen. Die Parchman Prison Farm war in den letzten Jahren immer wieder wegen ihrer furchtbaren Haftbedingungen in den Schlagzeilen. Maden im Essen, kein fließendes Wasser, Ratten in den Zellen.

Gesang voller Freude, Trauer und Reue

Zustände, die teilweise verbessert worden sind, die Realität bleibt aber düster - seit 1980 hat sich US-weit die Zahl der Inhaftierten vervierfacht – die Häftlinge, die Ian Brennan aufgenommen hat, sitzen großteilig wegen Vergewaltigung, Mord und Totschlag ein. Ihre Gesangsdarbietungen durchzieht große Freude, aber auch eine schmerzhafte Reue, eine tiefe Trauer.

„Some Mississippi Morning“ ist ein politisches Projekt

„Some Mississippi Morning“ ist kein rein musikalisches, sondern auch ein eminent politisches Projekt – hier erhielten die eine Stimme, die sonst am wenigsten hörbar sind. Dass die Häftlinge gerade im christlichen Glauben ihre Stimme finden, ist kein Zufall – er bietet als einzige Instanz so etwas wie Vergebung, wenn alles andere verloren erscheint.

Schwarze Männer landen in den USA fünfmal so oft im Gefängnis wie weiße Männer, ein massives Ungleichgewicht, das auch viel mit Armut zu tun hat. Die meisten Menschen ignorieren dieses Phänomen, sie schauen weg, sie kriegen nichts davon mit, weil es weggesperrt und verbannt ist. Aber das Leben aller Beteiligter wird in den Grundfesten erschüttert ...

Wunsch nach Vergebung, nach Erlösung und Freiheit

Der Wunsch nach Vergebung, nach Erlösung und Freiheit durchzieht die Gesangsperformances mit fast körperlich spürbarer Dringlichkeit – „Some Mississippi Morning“ ist eine ergreifende Botschaft aus einer hermetisch abgeschotteten Welt, aus der normalerweise kein Laut nach draußen dringt.

Natürlich haben die Insassen Grenzen überschritten und das muss die Gesellschaft sanktionieren, aber so, wie es jetzt läuft, verlieren wir die Fähigkeit, zu vergeben. Deswegen wenden sich so viele Häftlinge dem Glauben zu – nur dort gibt es noch Vergebung.“

„I give myself away, so you can use me“ aus dem Album „Parchman Prison Prayer - Some Mississippi Morning" von Ian Brennan: