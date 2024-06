Out to Lunch – Ein Meisterwerk und der Weg dorthin

Von Hans-Jürgen Schaal

Eric Dolphys Platte "Out to Lunch" von 1964 gilt als eines der herausragenden Alben des Labels Blue Note. In den visionären Stücken des Bandleaders tänzelt die Rhythmusgruppe hier zwischen pulsierendem Swing und freiem Puls, zwischen multiplen Metren und kammermusikalischer Komplexität. Zum 60. Todestag von Eric Dolphy sezieren wir den Charakter von "Out to Lunch". Der gründet nämlich auch auf Dolphys Nebenkarriere als Third-Stream-Künstler, und seine längere Experimentierphase im Quintettformat.



Eric Allan Dolphy:

Hat and beard

Eric Dolphy Quintet

Eric Allan Dolphy:

Half note triplets

The Eric Dolphy Quartet

Eric Allan Dolphy:

Mandrake

Eric Dolphy Jazz Group

Eric Allan Dolphy:

Straight up and down

Eric Dolphy Quintet