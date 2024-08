NOWJazz Magazin

Neues aus der Welt des Jazz – Tipps, Trends und Informationen. In der April Ausgabe des NOWJazz Magazins berichten wir – unter anderem - über das „Making Of“ des legendären Albums „Bitches Brew“ von Miles Davis – ein Meilenstein der Musikgeschichte.

Johannes Enders:

“Flash Na Firinn”

Enders Room



Jo Flinner:

"The Building"

Emil Mangelsdorff Quartett



Anonymus:

"Stomp"

Hot Club Frankfurt



Emil Mangelsdorff:

"Simone"

Jutta Hipp Quintet



J. Turner Layton / Henry Creamer:

"After You've Gone"

Emil Mangelsdorf Swingtet



Charlie Parker:

"Confirmation"

Emil Mangelsdorff Quartet feat. Bert Boeren



Charlie Parker:

“Chasin' The Bird”

Charlie Parker Quintet



Dizzy Gillespie:

“Chasin' The Bird”

Un Poco Loco



Avishai Cohen:

“Hidden Chamber”

Big Vicious



Miles Davis:

“Pharao's Dance”

Miles Davis



Miles Davis:

„Spanish Key“

Miles Davis



Miles Davis:

“Miles runs the Voodoo down”

Miles Davis



Emilio Modeste:

“Elliptical”

Wallace Roney Band



Manu Dibango:

“Soul Makossa”

Manu Dibango



Sidney Bechet:

“Petite Fleur”

Manu Dibango



Tony Allen / Hugh Masekela:

“Slow Bones”

Tony Allen / Hugh Masekela



Chris Dingman:

“Folly Of Progress”

Chris Dingman Trio