Mythos Beatles - Was bleibt von der berühmtesten Band der Welt?

Es diskutieren:

Maik Brüggemeyer, Kulturjournalist u.a. beim "Rolling Stone", Berlin

Frank Goosen, Schriftsteller und Kabarettist, Bochum

Peter Kemper, Journalist und Buchautor, Frankfurt a.M.

Moderation: Bernd Lechler

"Paul quits The Beatles" - Paul McCartney verlässt die Beatles - so lautete die Schlagzeile auf der Titelseite des englischen "Daily Mirror" am 10. April 1970. Die wohl wichtigste und erfolgreichste Rockband aller Zeiten war damit Geschichte.

Für die Musikwelt war es das Ende einer Ära, für Fans ein Schock und für die Medien ein Anlass zu Spekulationen: War womöglich Yoko Ono, John Lennons' rätselhafte Muse, an allem schuld?

Heute, 50 Jahre später, hat sich die Aufregung gelegt, die Magie der Beatles und ihrer Musik ist aber immer noch da. Was macht die Faszination der vier Jungs aus Liverpool aus? Was hat sie zu einem solchen Mythos gemacht? Und warum werden Songs wie "Come Together", "Let it be" oder "Yesterday" nach wie vor millionenfach gehört?