Mutige Muster – Die Sängerin und Komponistin Miriam Elhajli

Von Sophie-Emilie Beha

Miriam Elhajli ist Folksängerin, Komponistin, Improvisatorin und Musikwissenschaftlerin. Sie bewegt sich an der Schnittstelle zwischen der lebendigen Avantgarde und den folkloristischen Gemeinschaften von Brooklyn. Sie webt filigrane, ausdrucksstarke Kompositionen und Improvisationen aus den unterschiedlichsten Stoffen und Materialien: der folkloristischen Musik Süd- und Nordamerikas, modernem Jazz und zeitgenössischer klassischer Musik. Ihre Musik veröffentlicht Elhajli unter anderem auf dem selbstgegründeten Label Numina Records.



Miriam Elhajli:

Always in Transition

Miriam Elhajli, Rob Taylor, Angie Obbin,

Justin Salisbury, Fernando Saci, Eladio Rojas



Miriam Elhajli:

When The Whyirlwind Fades Out

Miriam Elhajli, Ike Sturm, Cedric Easton,

Firas Zreik, Jason Lindner, Chris Dingman,

Kamal Sadat, Jake Rudin, Kasa Quartet



Miriam Elhajli:

Tres Bocio

Miriam Elhajli, Ike Sturm, Cedric Easton,

Firas Zreik, Jason Lindner, Chris Dingman,

Kamal Sadat, Jake Rudin, Kasa Quartet



Miriam Elhajli:

Single Girl, Married Girl (feat. Sophia Pastorius)

Miriam Elhajli, Sophia Pastorius



Miriam Elhajli:

Zumba Que Zumba (feat. Yva Las Vegass)

Miriam Elhajli, Yva Las Vegass



Miriam Elhajli:

Hermit

Miriam Elhajli, Rob Taylor, Angie Obbin,

Justin Salisbury, Fernando Saci, Eladio Rojas



Miriam Elhajli:

Would You Like To Take A Walk

Miriam Elhajli, Rob Taylor, Angie Obbin,

Justin Salisbury, Fernando Saci, Eladio Rojas



Miriam Elhajli:

Gold & God

Miriam Elhajli, Ike Sturm, Cedric Easton,

Firas Zreik, Jason Lindner, Chris Dingman,

Kamal Sadat, Jake Rudin, Kasa Quartet



Miriam Elhajli:

Marx’s Communism

Miriam Elhajli



Miriam Elhajli:

Caramba / Shula

Miriam Elhajli



Miriam Elhajli:

Family Tree

Miriam Elhajli