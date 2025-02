Musik, die denkt und sich widerspricht – Lesley Mok im Porträt

Von Sophie-Emilie Beha

Die Verbindung zwischen Alltäglichem und Göttlichem - danach sucht die New Yorker Perkussionist*in Lesley Mok in der Kunst. Moks Kompositionen vermeiden es, das Ensemble in eine stets harmonische Einheit zu zwingen. Stattdessen setzt Lesley Mok auf fließende, komplexe Strukturen, die die Spannungen zwischen den musikalischen Ideen betonen. Mit einem feinen musikalischen Ansatz erschafft Mok eine einzigartige rhythmische Sprache, die von afro-kubanischer Folklore, Ambient und elektronischer Musik genauso inspiriert ist, wie von der Energie und Haltung des Free Jazz.



Lesley Mok:

It wants

The Living Collection



Lesley Mok:

its furious place

The Living Collection



Lesley Mok:

again, all

The Living Collection



Vehicle/Passenger:

The Ballad of a Never-ending Elevator Accident (Side A)

Vehicle/Passenger



Vehicle/Passenger:

Sparks (Side B)

Vehicle/Passenger



Lesley Mok:

Propagate

Lesley Mok, David Leon