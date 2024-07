Am 14. Juni beginnt die Fußball-EM in Deutschland, deshalb widmen wir uns der Verbindung von Musik und Fußball. Zu hören sind singende Fußball-Mannschaften und singende Fans, wir hören, wie britisches Regenwetter zur Entstehung der größten Fußballhymne unserer Zeit geführt hat und was es mit dem Disco-Outfit des irischen Fußballspielers Niall Quinn auf sich hat. Und wir versprechen: Diese Sendung ist auch was für Fußballmuffel.