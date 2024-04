„72 Seasons“ von Metallica in der Kritik: Ein Erlebnis für den ganzen Körper

Das elfte Studioalbum der Metal-Legenden rund um James Hetfield handelt von den ersten 18 Jahren eines Lebens – den ersten 72 Jahreszeiten also. Metallicas Thrash Metal auf „72 Seasons“ ist noch immer brutal und wunderschön, nur mit der Originalität ist das so eine Sache.

Heavy Metal ist ritualisiert

Gleich mit dem Titelsong beginnt das neue Metallica-Album „72 Seasons“. Und braucht erst einmal 100 Sekunden feierliche instrumentale Eröffnung, bevor James Hetfield zu singen beginnt. Über den Zorn der Männer, der in den titelgebenden „72 Seasons“ – gemeint sind die ersten 18 Lebensjahre – in ihnen herangezüchtet wurde.

„Violence, inheritance, mad seasons take their toll“ – kein Wunder dass die Welt in diesem Zustand ist, stellt Hetfield fest. Schau zurück, skandiert er, du hattest schon keine Chance, bevor dein Leben überhaupt begonnen hat.

Das ist bitter. Das ist vielleicht auch wahr. Diese düstere Weltsicht ist aber, wie immer im Heavy Metal, auch Teil einer Art Karneval, der gewissermaßen zum guten Ton gehört. Wenig populäre Musik ist so genredefiniert, so ritualisiert wie Heavy Metal: Über allem liegt eine große Dunkelheit, in der nur die Schläge der Drums und das Stakkato der E-Gitarre Orientierung bieten.

Düster und wunderschön

Aber regelmäßig fällt etwas Licht herein, in Form des Gitarrensolos. Heavy Metal ist düster, aber auch sehr vorhersehbar. Das ist tröstend, gibt Halt und Struktur. Er ist brutal, aber ausgeführt von Meistern wie Metallica auch wunderschön.

Man muss sie beim Namen nennen, die vier Meister: James Hetfield, Gesang und Rhythmusgitarre. Lars Ulrich, Schlagzeug. Robert Trujillo, Bass. Und Kirk Hammett, Leadgitarre. Sie spielen ihren Thrash Metal so klar und präzise wie Skalpelle.

So dermaßen exakt und scharf dass man weiß: Die Schnitte tun weh, aber sie sind sauber, sie schaffen diese Erleichterung, die manche Leute finden, wenn sie sich in den Unterarm ritzen, um ihren Seelenschmerz nicht mehr zu spüren.

Musik der ewigen Pubertät

Thrash Metal ist hart, aber gleichzeitig bauen Schlagzeug und Gitarren in ihrem Zusammenspiel auch eine Spannung auf wie ein gutes Trampolin, das jeden Fall wieder in eine Aufwärtsbewegung verwandelt. Verständlich, dass diese Musik Vielen als Alltagssoundtrack taugt.

Oder, wie James Hetfield in „72 Seasons“ singt: „There’s breathing out, but not back in“: Auch das bringt den Geist dieser Musik ganz gut auf den Punkt. Teil der rituellen Übereinkunft ist aber auch, dass alles im Ungefähren bleibt.

Die Düsternis der Welt wird vorausgesetzt und immer wieder bestätigt, eine weitere Analyse ist uninteressant. So gesehen ist Heavy Metal, auch der von Metallica, eine Musik der ewigen Pubertät.

Das Album ist ein Erlebnis

Bassist Robert Trujillo hatte das Album in einem Interview angekündigt mit den Worten „Es gibt keinen Mangel an originellen Ideen“. Was versteht man im Heavy Metal wohl unter originellen Ideen?

Wahrscheinlich so etwas wie die Vorstellung, dass außer Gott auch der Teufel einen Sohn haben könnte, ausbuchstabiert in „If Darkness Had A Son“. Übrigens, der Sohn des Teufels, so wird es hier erzählt, badet gerne in Weihwasser. Soviel zur Originalität.

Originelle musikalische Ideen, die sich hier vielleicht finden, dürften sich einem Außenseiter des Genres kaum erschließen. So bleibt nicht mehr als zu konstatieren: Auch das elfte Album von Metallica ist ein Erlebnis, nicht nur für die Ohren, für den ganzen Körper.