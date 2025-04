Me and My Music – Laura Totenhagen

Von Konrad Bott

Laura Totenhagen nimmt das schärfste Besteck der Gesangstechnik und zerlegt ihre Stimme damit in kleinste Einzelteile. Diese Einzelteile legt sie den Zuhörenden dann vor - mit morbidem Charme und gnadenloser Ernsthaftigkeit. Vor dem, was die klassisch ausgebildete Sängerin und Komponistin in ihrer Musik heraufbeschwört, kann man nur entweder zurückweichen oder in Ehrfurcht erstarren. Wählen Sie den Weg mit uns in die musikalische Welt von Laura Totenhagen - durch Musik und Interviewfragmente der Künstlerin!



Laura Totenhagen:

In Love i Lost Myself

Laura Totenhagen:

Sea Lady

Laura Totenhagen & Ula Martyn-Ellis:

Cycling

Laura Totenhagen & Sara Schoenbeck:

Swallowtail Butterfly

Laura Totenhagen & Sara Schoenbeck:

Petshop Announcement

Laura Totenhagen & Lucy Liebe:

Sky Doll

Laura Totenhagen & DoYeon Kim:

Gnomes

