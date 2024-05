Me and My Music – Julia Kadel

Von Julia Neupert

„Powerful vulnerability“ - so ist Julia Kadels letztes Album überschrieben. Kadel hat dafür der Kraft von Verletzlichkeit nachgespürt. Es ist das vierte Trioalbum der Berliner Pianist*in mit baldigem Psychologie-Bachelor. Unterstützt von Bassistin Athina Kontou und Schlagzeuger Devin Grey transformiert Julia Kadel nicht nur eigene Erfahrungen und konkrete Erlebnisse in Klang, sondern auch das allgemeine menschliche Grundbedürfnis nach Empathie. In „Me and my Music“ hören wir Julia Kadel - im Zwiegespräch mit der eigenen Musik.



Julia Kadel:

Powerful vulnerability

Outbreak

The gap

Beautiful introvert

Peaceful shift

Empathy piece: for cello

Distant Liebe

Dependency Part II

Julia Kadel Trio

Julia Kadel - Klavier

Athina Kontou - Kontrabass

Devin Gray - Schlagzeug

Julia Kadel:

Équilibre for Violin and Guitar (2020)

Duo Karuna:

Johanna Ruppert - Violine

Jessica Kaiser - Gitarre