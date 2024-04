Der Mann mit dem Schellack in der Stimme – Max Raabe wird 60

Schwarzer Frack, zurückpomadisiertes Haar und eine süffisant gehobene Augenbraue: Wenn Max Raabe zu den Klängen des Palast Orchesters singt, liegen die Comedian Harmonists und das Berlin der Goldenen Zwanziger in der Luft. Nun wird der Chansonnier 60. Eine Würdigung in drei Liedern.

Ein Sänger wie ein Zeitreisender: Max Raabe & Das Palast Orchester bei einem Auftritt im Kulturpalast Dresden. IMAGO Andreas Weihs

Kein Schwein ruft mich an – und dann kam der „Bewegte Mann“

Erste Erfolge feiert der gelernte Opernsänger Max Raabe in den 90er-Jahren in der Berliner Theaterszene. Am Theater des Westens singt er an der Seite von Ute Lemper und Heino Ferch in Peter Zadeks Revue-Inszenierung „Der blaue Engel“ und im „Weißen Rößl“ der Geschwister Pfister, wo er den Doktor Siedler verkörpert. Der große Durchbruch kommt 1994 mit einem Auftritt in Sönke Wortmanns Erfolgsfilm „Der bewegte Mann“, in dessen Trailer Raabe auch zu hören ist.

Das Palast Orchester gründet Raabe bereits 1986 mit Freund*innen, um Chansons im Stil der Goldenen Zwanziger zu adaptieren. Die Single „Kein Schwein ruft mich an“, die Raabe mit süffisant-stoischer Mine und seinem charakteristischen Schellackton in der Stimme singt, wird zu einem seiner frühen Erfolge.

Küssen kann man nicht alleine – und auch Musik macht sich besser zu zweit

Mit der Single „Küssen kann man nicht alleine“ gelingt Raabe und dem Palast Orchester 2011 der bislang größte Erfolg. Das gleichnamige Album, das der Sänger mit Neue Deutsche Welle-Sängerin Annette Humpe produziert und schreibt, hält sich 43 Wochen in den deutschen Charts und wird mit Platin ausgezeichnet. Auch das nächste Album „Für Frauen ist das kein Problem“ entsteht in Zusammenarbeit mit Humpe.

Der Videoclip, in dem Raabe als Froschkönig-Handpuppe einen Streifzug durch das nächtliche Berlin macht und küssende Menschen beobachtet, ist eine Liebeserklärung an die Wahlheimat des in Lünen geborenen Sängers zwischen Metro, BVG und East Side Gallery.

Ein Tag wie Gold: Der Mann, der wie kein anderer für die Goldenen Zwanziger steht

Der „Tanz auf dem Vulkan“, die ausgelassene Feierstimmung im Berlin der Weimarer Republik, erlebt aktuell dank der ARD-Serie „Babylon Berlin“ sein großes kulturelles Revival. Für die vierte Staffel der deutschen Erfolgsserie liefern Raabe und das Palast Orchester mit der neuen Single „Ein Tag wie Gold“, die im Oktober erschienen ist, den offiziellen Soundtrack. Zeitgleich erschien das aktuelle Album „Wer hat hier schlechte Laune“.

Wie kein anderer Musiker besetzt Max Raabe eine längst vergangene Epoche Musik und Clubkultur und schafft es damit, ein Stück kulturelle Identität der Hauptstadt wiederaufleben zu lassen – zeitlos aus der Zeit gefallen und damit topaktuell.