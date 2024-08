Madsen mit neuem Album „Hollywood“: Eine Rockband, die Brücken baut

„I‘ll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air“… früher rannte man bei den ersten Tönen der Lieblingsserie ins Wohnzimmer, heute ist man nur einen Klick von „Skip Intro“ entfernt – und ist von manchen Intros trotzdem so gefesselt, dass man’s immer wieder durchzieht. In dieser Folge führt Malte durch die Geschichte der Serienintros, von Werbejingles, über Kultsongs bis zu den Gesamtkunstwerken bei den Streamern.



Serien:

House of Cards (2013, Musik: Jeff Beal),

Game of Thrones (2011, Musik: Ramin Djawadi),

Akte X (1993, Musik: Mark Snow),

Bonanza (1959, Musik: Jay Livingston and Raymond Evans),

Prince of Bel Air (1990, Musik: DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince),

Secret Agent Man (1964, Musik: P. F. Sloan and Steve Barri),

Lost (2004, Musik: Michael Giacchino)



Host: Malte Hemmerich

Produktion: Malte Hemmerich und Jakob Baumer

Sprecherin: Henriette Schreurs

Redaktion: Chris Eckardt und Henriette Schreurs

Assistenz: Anika Kiechle