Low Down Groove – Die Tuba im Jazz

Von Hans-Jürgen Schaal

Seit den Anfängen des Jazz in den Brassbands von New Orleans war die Tuba mit dabei - als Bassstimme im Ensemble. In der Swing-Ära wurde sie in dieser Rolle zwar vom gezupften Kontrabass abgelöst, doch schon in den 1960er-Jahren hat man die Tuba für den Jazz wiederentdeckt - nun häufig als eigenständige, befreite Stimme. Wie beweglich und abenteuerfreudig dieses Instrument agieren kann, haben uns zahlreiche Tubisten gezeigt: von Bob Stewart bis Michel Godard, von Jon Sass bis Daniel Herskedal. Die Tuba ist das Musikinstrument des Jahres 2024.



Jon Sass:

City Walker

Jon Sass



Ray Anderson:

Going To Maxwell Street

Ray Anderson Pocket Brass Band



Gregory Davis:

Dark Shadow

The Dirty Dozen Brass Band



Bernard McKinney:

Seein’ Red

Pepper Adams Quintet



Gil Evans:

Svengali’s Summer / Waltz

Howard Johnson & Gravity



Dave Bargeron:

To Be Tuba

Dave Bargeron & Michel Godard



Nicole Johänntgen:

Straight Blues, Baby, Straight!

Nicole Johänntgen



Pinguin Moschner:

Moonlight Elephants

European Tuba Quartet



Bob Stewart:

Hambone

Bob Stewart