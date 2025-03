Liebeskummer – welche Musik hilft bei gebrochenem Herzen?

Nothing compares to you - Gebrochene Herzen schreiben die besten Liebeslieder. Sagt man so. Stimmt vielleicht sogar. Es gibt jedenfalls jede Menge Liebeskummermusik, die nicht nur extrem traurig, sondern auch wahnsinnig schön ist. Trotzdem ist Liebeskummer natürlich absolut furchtbar.

Zudem verbringt man im Leben womöglich genauso viel Zeit mit Liebeskummer wie mit Liebesrausch. Lena und Jörg reden mit professionellen Liebeskummerexpert*innen in Folge eins über die beste Musik zum Liebeskummer, aber auch über die Songs, mit denen man wieder rauskommt.

Euphorie, Liebesbekundungen und Kritik gerne an podcasts@swrkultur.de

Hosts und Autor*innen: Jörg Lengersdorf, Lena Hofbauer

Produktion: Lena Hofbauer

Die Playlist zur Folge:

Hunting High and Low – Aha

Greatest Love of All - Whitney Houston

Sinfonie Nr.3 “Eroica”, Op. 55 e-moll, 2. Satz- Ludwig van Beethoven

Something New & We fell in Love in October - Girl in Red

Does Heaven even know you are missing - Nickelback

Wenn du mich lässt - LEA

Sad Romance (Violin Version) - Ji PyeongKeyon

Theme from Love Story – Francis Lai

Rosamunde – Franz Schubert

Sinfonie Nr. 3 F-Dur op.90, Andante – Johannes Brahms

Nothing compares to you - Sinead O’Connor

Vermissen - Henning May, Juju

Elégie – Gabriel Fauré

Bye Bye Bitch Bye Bye - Motörhead

Keep your Head up – Ben Howard

Fratres - Arvo Pärt

„Gute Nacht“ aus Winterreise op. 89, 1 – Franz Schubert

Don’t go breaking my heart – Elton John, Kiki Dee