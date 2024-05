Die prägnante Stimme von Shane McGowan ist in diesem folkigen Song mit Square Dance-Anmutung unverkennbar und hat den Sound der Pogues stark geprägt. Der irisch-britische Leadsänger der Band starb am 30. November 2023 im Alter von nur 65 Jahren. Shane Mc Gowan hat Popmusikgeschichte geschrieben, 2018 hatte er einen Preis für sein Lebenswerk erhalten. Veröffentlicht wurde „If I Should Fall From Grace With God” auf dem gleichnamigen dritten Studioalbum der Band im Februar 1988 - es war das erfolgreichste Studioalbum in der Geschichte der Pogues.

Hinter der Produktion steht Steve Lilliwhite - ein Producer, der auch mit U2, den Rolling Stones oder Simple Minds sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat. Im Song selbst fällt der Widerspruch auf zwischen der so optimistischen, lustigen musikalischen Grundstimmung und der Ernsthaftigkeit des Textes, in dem es auch um Tod, Verlust und Verzweiflung geht. Letztlich, so Udo Dahmen, würde hier musikalisch aber das kämpferische Moment hörbar gemacht: Der Song scheint zu sagen: wir tanzen auf den Trümmern dessen, was im Text zum Ausdruck kommt und lassen uns nicht unterkriegen.