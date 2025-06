KI im Jazz – Möglichkeiten und Grenzen

Von Thomas Mau

Kann Künstliche Intelligenz dem Jazz neue Wege eröffnen? Noch bleibt die Frage offen, ob sie innovative Melodien, Rhythmen und Harmonien generieren kann, aber schon längst inspiriert sie einzelne Musikerinnen und Musiker zu kreativen Experimenten und ermöglicht interaktive Improvisationen zwischen Mensch und Maschine. Doch trotz aller Möglichkeiten: Trifft KI an ihre Grenzen, wenn es um emotionale Tiefe, Authentizität und künstlerische Intuition geht? Der KI-Pionier Pierre Alexandre Tremblay zum Beispiel erforscht, wie KI als kreativer Partner wirken kann, ohne den menschlichen Ausdruck zu ersetzen.



Frédéric Maurin:

Ex Machina

Steve Lehman & Orchestre National de Jazz



Steve Lehman:

Ex Machina

Steve Lehman & Orchestre National de Jazz



Spaces Unfolding:

Shadow figures

Spaces Unfolding & Pierre Alexandre Tremblay



Sylvain Pohu / Pierre Alexandre Tremblay:

once.correspendances,cinq

De Type Inconnu



Miriam Akkermann:

Women in experimental music ON THE AIR

Fuellhorn 2

MuseRuole



Nicola L.Hein/Sebastian Gramss:

The Human Robotic Ensemble

Nicola L. Hein / Sebastian Gramss



George Lewis:

Forager

George Lewis, Live at Royal Northern College of Music Manchester



Frédéric Maurin:

Ex Machina

Steve Lehman & Orchestre National de Jazz