SWR2 präsentiert Newcomer der Jazzopen Stuttgart 2022

Nach Ausfall und Verschiebung in den letzten beiden Jahren findet die 28. Ausgabe der Jazzopen Stuttgart vom 7. bis 17. Juli 2022 statt. Den Auftakt macht der Pianist, Grammy-Preisträger und Oscar-Gewinner Herbie Hancock im Alten Schloss Stuttgart. SWR2 präsentiert vielversprechende Newcomer im BIX Jazzclub Stuttgart.

Am 11.7.22 im Bix Jazzclub Stuttgart: Die sieben Brüder des "Hypnotic Brass Ensembles" sind Söhne des Jazztrompeters Phil Cohran, der im legendären Sun Ra Arkestra spielte. Aufgewachsen in der South Side von Chicago aufgewachsen, haben sie mittlerweile mit vielen großen Namen Musik gemacht: Prince, Erykah Badu, Gorillaz, Snoop Dogg, Mos Def, Wu Tang Clan, Tony Allen u.a. Pressestelle F-Cat Productions GmbH Bild in Detailansicht öffnen

Jazzopen im Livestream bei ARTE Concert: Gregory Porter, Al Di Meola, Suzanne Vega, John Legend, u.v.m.

Jazzclub-Atmosphäre im Bix Stuttgart

Das pulsierende Herz der Jazzopen 2022 ist der BIX Jazzclub. Hier lässt die exzentrische US-Sängerin Sarah McCoy, die ihre Lehrjahre in den Jazzclubs New Orleans‘ verbracht hat, ihre fulminante Gesangsorgan ertönen. Und die Berliner Saxophonistin, Sängerin, Komponistin und Arrangeurin Fabia Mantwill präsentiert neue Kompositionen mit ihrem internationalen Quintett. Weitere Highlights sind das „Hypnotic Brass Ensemble“ – die sieben Söhne des Sun-Ra-Trompeters Phil Cohran – sowie Gretchen Parlato. Und im Anschluss an die Konzerte wird bis tief in die Nacht gejamt.

Konzerte der Jazzopen 2022 im Bix Jazzclub Stuttgart Sarah McCoy: Freitag, 8. Juli 2022 Gretchen Parlato: Samstag, 9. Juli 2022 Hypnotic Brass Ensemble: Montag, 11. Juli 2022 Fabia Mantwill Quintet: Dienstag, 12. Juli 2022

Das sind die Topacts auf den Open-Air-Bühnen

Die Topacts auf den Hauptbühnen sind Herbie Hancock, Till Brönner, Stanley Clarke, Jamie Cullum, Van Morrison, John Legend, Robert Plant & Alison Krauss und viele andere. Viele Künstler waren bereits für 2021 gebucht, mussten jedoch wegen der Corona- Pandemie auf den Juli 2022 verschoben werden. Viele Konzerte können nachgeholt werden, einige Neuheiten gibt es aber.

Zum Abschluss der Jazzopen 2022 steht am 17. Juli 2022 endlich auch Sting auf der Bühne stehen, dessen Konzert bisher mehrfach verschoben werden musste. Die Konzerte finden auf zwei Open-Air-Bühnen statt: auf dem Schlossplatz und im Arkadenhof des Alten Schlosses.

