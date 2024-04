Jazzin' the Black Forest – Das legendäre Label MPS

1968 schlug im kleinen Schwarzwaldort Villingen eine historische Stunde des deutschen Jazz: Der Tonmeister und SABA-Erbe Hans-Georg Brunner-Schwer gründete das Plattenlabel „MPS Records“: Musikproduktion Schwarzwald.

Aufnahmen mit Oscar Peterson aus dem Wohnzimmer

Wichtiger Grundstock des Labelkataloges wurden Aufnahmen, die Brunner-Schwer mit dem Starpianisten Oscar Peterson bei Hauskonzerten in seinem eigenen Wohnzimmer gemacht hatte.

Andere international namhafte MPS-Künstler*innen wurden die Singers Unlimited, Monty Alexander, George Duke, Mangelsdorff oder Joachim Kühn. Mit dieser Sendung hören wir zurück in die Geschichte von MPS.

ARD-Mediathek: „MPS – Die Legende lebt“ Der neue Dokumentarfilm von Sascha Schmidt „MPS – Die Legende lebt“ ist ab sofort in der ARD-Mediathek zu sehen.

Gespräch mit Dokumentarfilmer Sascha Schmidt

Musikliste zur Sendung

Willy Fruth:

The Famous Sound Of MPS

From The MPS Archives

The Singers Unlimited



Hans Koller:

For H.G.

Hans Koller



Milton Bruckner:

Swingin Villingen

Milt Bruckner Trio



Cole Porter:

At Long Last Love

Oscar Peterson, Klavier

Ray Brown, Bass

Ed Thigpen, Schlagzeug



George Gershwin:

Someone To Watch Over Me

Oscar Peterson



Cecil Taylor:

I (sister Young'n)

Cecil Taylor



George Gruntz:

Nemeit

George Gruntz Group feat. The Bedouins



Albert Mangelsdorff:

Blues Of A Cellar Lark

Albert Mangelsdorff

George Duke:

Look Into Her Eyes

GeorgeDuke



Baden Powell/Vicinius De Moraes:

O Astronauta

Baden Powell



Francy Boland:

Sax No Ende

Francy Boland



John Lennon/Paul McCartney:

Fool On The Hill



Volker Kriegel:

Mathar

Volker Kriegel