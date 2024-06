Von Ulrich Kriest

Für Fans des "Politischen" in der improvisierten Musik ein wahrgewordener Traum: Das US-Quintett Irreversible Entanglements, zusammengefunden im Rahmen eines Benefizkonzerts gegen rassistische Polizeigewalt, fusionierte die aktivistischen Spoken Word-Performances von Moor Mother mit guter, alter Fire Music. "Irreversible Entanglements" sind so rasant zur gefeierten Vorzeigeband eines politisch informierten Jazz geworden, dass die Musikerinnen und Musiker ihr Heil in der Ausdifferenzierung ihrer Mittel und ihres Sounds suchten. Hier zu hören in Aufnahmen vom Jazzfest Berlin 2023.



Tcheser Holmes, Aquiles Navarro, Keir Neuringer,

Luke Stewart, Camae Ayewa:

Jazzfest Berlin 2023: Irreversible Entanglements

(Live: Berlin, Haus der Berliner Festspiele, Seitenbühne,

04.11.2023, 22:00 Uhr)

Irreversible Entanglements

Camae Ayewa

Keir Neuringer

Aquiles Navarro

Luke Stewart

Tcheser Holmes