Jazzfest Berlin 2023 – Eve Risser Red Desert Orchestra

Von Niklas Wandt

Die französische Pianistin und Komponistin Eve Risser spielte ein fulminantes Konzert in Berlin mit ihrem zwölfköpfigen Red Desert Orchestra, das Musiker*innen aus Frankreich, Deutschland und Burkina Faso vereint. Das präparierte Klavier der Bandleaderin, Holz- und

, Bass und Schlagzeug treffen auf die westafrikanischen Perkussionsinstrumente Balaphon, Djembe und Bara. Über dichten Grooves entfalten sich opulente zeitgenössische Arrangements, die sich dramatisch in die Freiheit, in die Dissonanz öffnen.



Eve Risser:

Intro

So (Horse in Bambara)

Sa (Snake in Bambara)

Desert Rouge (Red Desert in French)

Harmattan (African hot wind)

Petit soir (Twilight in Mali)

Gämse (Chamois in German)

Soyayya (Love in Hausa)

Eve Risser & Red Desert Orchestra:

Eve Risser

Antonin-Tri Hoang

Sakina Abdou

Grégoire Tirtiaux

Susana Santos Silva

Matthias Müller

Tatiana Paris

Belli Hié

Mélissa Hié

David Merlo

Oumarou Bambara

Emmanuel Scarpa