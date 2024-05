Jazzfest Berlin 2023 – Ellen Arkbro & Johan Graden Ensemble

Von Thomas Loewner

Die schwedische Komponistin Ellen Arkbro und ihr langjähriger Kollege und Landsmann, der Pianist und Klarinettist Johan Graden, präsentierten beim letztjährigen Jazzfest Berlin das Projekt "I get along without you very well". In dem melancholischen Songzyklus, der sich mit einer Trennung auseinandersetzt, trifft Indie auf Jazz. Ellen Arkbros Gesang ist eingebettet in sanft schwebende Klänge, die Graden mit viel Einfühlungsvermögen für ein international besetztes Ensemble aus zwei Bläsern, Cello, Bass und Schlagzeug arrangiert hat. Das Resultat ist Song-Minimalismus in seiner schönsten Form.



Ellen Arkbro:

Other Side

Temple

Close

Never Near

Out of Luck

Postcard Greetings

Wagt

Love You, Bye

All in Bloom

For Organ and Brass

Ellen Arkbro & Johan Graden Ensemble