Jazz mit Bukkehorn – Das Hildegunn Øiseth Quartett

Von Karsten Neuschwender

Ursprünglich vertrieben die Wikinger mit diesem Signalinstrument Bären und Wölfe. Dann wurden in das Horn des Ziegenbocks Grifflöcher gebohrt, und es wurde zum Musikinstrument. Fasziniert von seiner Geschichte und seinen Klangmöglichkeiten ist das Bukkehorn für Hildegunn Øiseth neben der Trompete zum wichtigsten Instrument geworden. In ihrer Musik zeichnet ihr Quartett große und weite Klanglandschaften, ganz in der klaren Klangatmosphäre der nordischen Musik, in denen das Ziegenhorn archaisch und mythisch durch den Puls des aktuellen skandinavischen Jazz hindurchklingt.



Hildegunn Oiseth:

Manana

Hildegunn Oiseth quartet:

Espen Berg (Piano)

Hildegunn Oiseth (Trompete, Ziegenhorn, Gesang)

Peer Oddvar Johansen (Schlagzeug, Säge)

Magne Thormodsaeter (Bass)



What ever

Skaddefal

Espen Berg (Piano)

About peace

Refugee Anthem

Astrix

Konzert vom 23. November 2024 in der Kettenfabrik Saarbrücken