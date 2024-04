In vier Tagen zum Jazz-Star: Jazz Juniors

Zweimal im Jahr veranstaltet der Landesmusikrat Baden-Württemberg einen Jazz-Workshop speziell für Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren. Vier Tage lang wird dann in den Oster- und Herbstferien in der Musikakademie im Schloss Weikersheim, in herrlicher Kulisse, gemeinsam in kleinen Combos gejammt, improvisiert und geübt unter professioneller Leitung. Ziel des Workshops der Jazz Juniors ist es, einen fundierten Einstieg in die Welt des Jazz und der Improvisation zu erhalten.

Jazz-Spielwiese Kurz nach dem Mittagessen beginnt für die rund 30 Jugendlichen des Jazz Juniors Workshop wieder die Probenarbeit mit dem musikalischen Leiter Peter Lehel. Nicht immer klappt bei den Proben alles auf Anhieb. Seit drei Tagen dreht sich hinter den Mauern des Weikersheimer Schlosses alles um den Jazz, der Workshop Jazz Juniors ist eine Spielwiese für die großen und kleinen Jazztalente von morgen erzählt Peter Lehel, Dozent an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. „Ich glaube der gegenseitige Respekt unter den Jugendlichen ist da. Man merkt schon, dass sehr gute Stimmung ist. Es ist ja so ein bisschen ein Enklave, dass man sich vier Tage lang zurück zieht und keine Chance hat sich darauf einzulassen. Ok die üben alle, oh mein Nachbar wie kann er schon spielen, oh der spielt die Tonleiter, die kenne ich noch nicht. Dann setzen die sich da hin und checken das aus, damit sie das möglichst mithalten können und das bringt natürlich das Level nach oben und das ist toll.“ Breites Musikspektrum Einer der Teilnehmenden ist der 15-jährige Kiron Bauer. Er spielt bereits in einer Jazzband, und ist jetzt zum ersten Mal mit dabei, sein Fazit nach drei Tagen Workshop. „Es sind alles nette Leute hier und generell den ganzen Tag Posaune zu spielen, jetzt in meinem Fall, macht einfach Spaß. Ich hatte noch nie so wirklich Ahnung, aber jetzt weiß ich so grob um was es geht. Und ja, jetzt werde ich da auch ein bisschen mehr durchblicken.“ Die Jugendlichen erarbeiten in kleinen Combos, Jazzklassiker aber auch moderne Stücke, da geht es auch mal in Richtung Swing, Rock und Pop. Dabei entsteht zum Beispiel aus dem Rockklassiker Smooth der Band Santana ein Jazzstück. Ohne Berührungsängste Jazzmusiker Axel Kühn ist einer der Dozenten, für ihn ist es besonders wichtig den Jugendlichen Anstöße zu geben, und zu zeigen welche Energie beim Jazzen entstehen kann. „Ein Problem, dass der Jazz hat, ist natürlich schon, dass es wenig junge Hörer gibt oder weniger junge Leute, die den Jazz toll finden, weil sie gar nicht so damit in Berührung kommen, dass ist ja jetzt nicht so die alltägliche Musik für Jugendliche und das finde ich einfach ganz toll das zu beobachten, wie die die Musik schön finden und das ist einfach toll.“ Lernen in Gemeinschaft Die Talente und Erwartungen der Teilnehmenden sind unterschiedlich ausgeprägt, aber das macht es auch so spannend. Hier darf sich jeder ausprobieren. Die sechszehnjährige Saxophonistin Alida Hitzeroth z. B. ist begeistert, wie viel sie schon in nur drei Tagen dazu gelernt hat. „Ich finde man lernt hier auch wirklich gut zusammen zu spielen in einer Combo. Ideen zu entwickeln und sich von anderen Ideen abzuschauen. Wir spielen einfach super viel und das finde ich toll.“ Talentschmiede Hier sind schon viele Talente gewachsen, die heute im Landesjazzorchester einen festen Platz haben. Peter Lehel hat hier schon einige Größen entdeckt. Besonders beim Jazz hänge einiges von der Persönlichkeit ab, erzählt er, diese Persönlichkeiten können bei dem Workshop entdeckt werden. Locker bleiben, mal aus der Reihe tanzen, gegen den Strom schwimmen und Neues ausprobieren – das wird bei den Jazz Juniors gelebt und dieser Lebensstil hält bei vielen Teilnehmenden an.