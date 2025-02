Homezone - Jazz in Südwest: Space in Between beim Jazz College in Mannheim (3/3)

Von Konrad Bott

Am 4. Dezember findet das siebte SWR Jazz College statt, ein Konzertabend mit jungen Musiker*innen aus den Jazzinstituten im Sendegebiet. Die erste Band, die an diesem Abend in Mannheim spielt ist "Space in Between" aus Stuttgart. Ein Trio rund um Schlagzeuger Marco Sickinger, das Jazz-Standards dekonstruiert und improvisierend neu zusammensetzt. Sie wollen hören, was die Newcomer aus Mannheim zu bieten haben? Dann schalten Sie ein!



Marco Sickinger:

Durchblick im Nebel

Lonely woman/Exactly now!

Bebop, drugs and other stories

Hier ist die Wahrheit, oder vom Mensch, der die Zeit

suchte und ein Meerschweinchen fand

Israel/Outro

Space in Between