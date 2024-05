Homezone – Jazz in Südwest

Von Konrad Bott und Julia Neupert

Die monatliche Sendereihe "Homezone" führt regelmäßig an die vielen verschiedenen Orte, an denen der Jazz im Südwesten zu Hause ist. In dieser Homezone-Ausgabe blicken wir auf zwei Highlights im baden-württembergischen Festivalfrühling: Das Landesjazzfestival startet am 8. Mai 2024 in Tübingen: Zwei Wochen lang ist dann am Neckar der Jazz in vielen Facetten zu hören. Mit drei Festivaltagen sehr viel kompakter ist das ECM-Festival in Merzhausen - mit einem besonderen Tributeabend für die Cellistin Anja Lechner.



F. Boubaker / N. Seibold / D. Fürstberger / J. Sell:

It just happens

Beyond Borders Band

G. Stern / D. Michaeli / M. Assayag:

Entrance to the great city

Shalosh

Traditional:

Du Morya

Zenne

Matria

Dizzy Krisch:

Meronymie

Dizzy Krisch

Karoline Höfler

Nitai Hershkovits:

River wash me

Nitai Hershkovits

Mathias Duplessy:

Berceuse

Zsófia Boros

Anja Lechner:

Shadow

Anja Lechner

François Couturier

François Couturier:

Flow

Anja Lechner

François Couturier

Maciej Obara:

High stone

Maciej Obara Quartet