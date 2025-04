Von Ulrich Habersetzer, Beate Sampson, Roland Spiegel

„Eine Sendung wie eine Insel. Draußen herrscht hoher Seegang, aber was im Hier und Jetzt zählt, das sind handverlesene Töne, die in die Ohren des Publikums tropfen". Das schrieb 2022 die Grimme-Jury in ihrer Begründung dafür, dass "Hören wir Gutes und reden darüber!" den Deutschen Radiopreis als "Beste Sendung" erhielt. Wir nehmen Sie mit auf diese Hör-Insel! Jede und jeder stellt ein neues Jazzalbum vor, ohne den anderen vorher zu verraten, worum es sich handelt. Hören, rätseln und laut nachdenken über Töne - darum geht es bei "Hören wir Gutes". Lassen Sie sich überraschen!



Gwilym Simcock:

His great adventure

Emma Rawicz & Gwilym Simcock



Emma Rawicz:

The Dumbledrone

Emma Rawicz & Gwilym Simcock



Carl Fischer/Bill Carey:

You' ve changed

Emma Rawicz & Gwilym Simcock



Tobias Wiklung:

Don' t speak the name of truth

Tobias Wiklung



Tobias Wiklung:

Solens Strålar Ger Mitt Hjäta Vingar

Tobias Wiklung



Anna Tsombanis:

Spring

Tsombanis4



Anna Tsombanis:

Struggling

Tsombanis4



Anna Tsombanis:

Prelude to Goodbye

Tsombanis4