Heiße Walzer – Die Entdeckung des Dreivierteltakts im Jazz

Von Odilo Clausnitzer

Im Jazz liegt die Betonung auf dem zweiten und vierten Taktschlag - eine grobe Binsenweisheit. Aber was, wenn der Takt nur drei Schläge hat? Es hat eine Weile gedauert, bis Jazzmusiker eine Möglichkeit gefunden haben, trotzdem zu swingen. Als frühester Jazz-Walzer der Plattengeschichte gilt Benny Carters "Waltzing The Blues" von 1936. Aber erst, nachdem Schlagzeuger Max Roach 1957 ein ganzes Album im Dreivierteltakt veröffentlicht hat, war der Bann für das selbstverständliche Improvisieren im ungeraden Metrum gebrochen. Bekanntestes Stück darauf: Sonny Rollins' "Valse Hot".





Max Roach:

The Drum Also Waltzes

Max Roach



Sonny Rollins:

Valse Hot

Max Roach



Max Roach:

Blues Waltz

Max Roach



Benny Carter:

Waltzing The Blues

Benny Carter



Thomas Waller:

Jitterbug Waltz

Fats Waller



Thomas Waller:

Jitterbug Waltz

Dinah Washington



Bill Evans:

Waltz For Debby

Bill Evans



Frank Churchill:

Someday My Prince Will Come

Dave Brubeck



Richard Rodgers:

My Favourite Things

John Coltrane