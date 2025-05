„Get Happy, All You Sinners!“ – Jazz und Religion

Von Henry Altmann

"Get ready for this scat sermon, get happy, all you sinners!" - "Seid bereit für meine Scat-Predigt, werdet glücklich all ihr Sünder": Mit solchen Zeilen feuerte Cab Calloway sein Publikum im Duktus afro-amerikanischer Prediger an. Gospelgrooves "jazzen" Bluestunes in die Charts, "Jazzing religion" oder "Jazz religion" - Religion aufpeppen oder Jazz als Religion, zeitweise konkurrierten die Genres sogar um Anhänger. Ray Charles oder James Brown kondensierten religiöse Intensität mit Musik in säkularen Schweiß. Und manche wie Duke Ellington brachten den Jazzclub sogar wieder in die Kirche zurück.



Bronislav Kaper / Walter Jurmann:

All God' s Chillun Got Rhythm

Mary Lou Williams



Ray Charles:

Ain't That Love

Ray Charles



Harry Alexander „Father” White:

Harlem Camp Meeting

Cab Calloway and His Cotton Club Orchestra



Edward Kennedy „Duke” Ellington:

Come Sunday

Duke Ellington



Georg Friedrich Händel:

Why Do the Nations?

Quincy Jones Al Jarreau



Garvin Masseaux:

Woman of Africa (Obirin African)

Art Blakey



John William Coltrane:

Spiritual

John Coltrane



Eddie DeLange / Louis Alter:

Do You Know what it Means to Miss New Orleans?

Billie Holiday



Wynton Marsalis:

In the House of Laberriere

Wynon Marsalis