Gänsehaut – Musik für den wohligen Schauer

Gänsehaut pur! Das ist das mindestens zweitschönste Gefühl der Welt. Denn, mal ehrlich: geht das wirklich noch besser? Liebe ist schön, das ist klar, aber Gänsehaut ist eben noch mehr. Gänsehaut, jedenfalls die emotionale Sorte davon, entsteht, wenn zwei gegensätzliche Gefühle aufeinandertreffen. Wärme und Kälte, süß und sauer, schön und schrecklich.

Und dann gibt’s diese wohligen Schauer, die schon mal länger dauern können als ein echt gelungener Kuss. Lena und Jörg hören in der letzten Folge Musik im Fokus der Gänsehautkamera (die gibt´s tatsächlich). Bitter Sweet Symphony.

Euphorie, Liebesbekundungen und Kritik gerne an podcasts@swrkultur.de

Hosts und Autor*innen: Jörg Lengersdorf, Lena Hofbauer

Produktion: Lena Hofbauer

Die Playlist zur Folge:

Alt-J (∆) – Taro

Blumenduett aus: Lakmé – Leo Délibes

Papa Can you Hear Me – Michel Legrand – Barbra Streisand

Nina Simone - Little Girl Blue

Hänsel und Gretel (Vorspiel) – Engelbert Humperdinck

In Too Deep (feat. Kiana Ledé) - Jacob Collier

Piano concerto no.2 op.16 – Sergej Prokofieff

Mit Worten & Granaten - Heisskalt

Symphony No. 9 - IV. Adagio – Gustav Mahler

Yusei – trad. Japnisch

I will always love you – Whitney Houston

Piano Concerto No. 23 II. Adagio – W.A. Mozart

Kommt, ihr Töchter aus Matthäuspassion BWV 244 – J.S. Bach

Glitter and be gay – Leonard Bernstein

Ceilings - Lizzy McAlpine

Notturno aus Schauspielmusik zu “Mitsommernachtstraum” – F. Mendelssohn-Bartholdy

everything i wanted - Billie Eilish