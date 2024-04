Freedom! Jazz aus Südafrika

Von Julia Neupert

Zum 30. Mal wird in Südafrika heute der Freedom Day gefeiert, in Erinnerung an die ersten demokratischen Wahlen des Landes am 27. April 1994. Jazz als Sound der Antiapartheitsbewegung war und ist in Südafrika eine politischere Kunst als in vielen anderen Ländern. Ein Streifzug durch die jüngere südafrikanische Jazzgeschichte mit engagierten musikalischen Statements von Abdullah Ibrahim, Gabi Motuba, Siya Makuzeni, Nduduzo Makhathini, Asher Gamdeze und anderen.



Uve Schikora:

Gospodin

Nduduzo Makhathini:

Ntu

Nduduzo Makhathini

Asher Gamdeze:

Hope in Azania

Asher Gamdeze Qunitet

Gabi Motuba:

A Call to Sound

Gabi Motuba

Siya Makuzeni:

Out of this World

Siya Makuzeni Sextett



Ayanda Sikade:

Imithandazo Yeengelosi

Ayanda Sikade Quartet