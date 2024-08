Aus der Favela in Rio in die Musikszene von Paris

Flavia Coelho ist in einer Favela in Rio aufgewachsen. Dort hat sie kriegsähnliche Zustände erfahren. Sie musste lernen sich mit dieser permanenten Gewalt zu arrangieren. Trost und Kraft fand sie in der Musik. Auf der Suche nach ihrer eigenen Stimme verlässt sie Brasilien und lässt sich 2006 in Paris nieder. Ihr fünftes Album „Ginga“ ist eine musikalische Liebeserklärung an Frankreich.