Das 23. Enjoy Jazz Festival eröffnet am 1. Oktober mit einem Konzert der US-amerikanischen Sängerin und Multiinstrumentalistin Melanie Charles in Ludwigshafen. Das Festival für „Jazz und Anderes“ stellt bis zum 14. November 2021 in Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen viele neue Namen der aktuellen Jazzszene vor. SWR2 steuert das SWR Jazzpreisträgerkonzert mit Eva Klesse (18.10.) und das SWR NEWJazz Meeting mit Sasha Berliner (21.11.) zum Festival bei.

Eröffnungkonzert mit Sängerin und Multiinstrumentalistin Melanie Charles



Ein Live-Konzert mit Melanie Charles gilt als ein besonders Erlebnis. Die Sängerin und Multiinstrumentalistin, gerade mal Anfang 30, ist einerseits tief in der Geschichte des Jazz verwurzelt – zu ihren Vorbildern zählen Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald und Nina Simone – andererseits experimentiert sie mit Elektronik und Sampling.

SWR Jazzkritiker Georg Wasmuth ist begeistert:„Aus ihrer elektronischen Wunderkiste ruft sie Stimmen, Klänge und Musik der Vergangenheit ab, während sie dazu singt oder rezitiert. Mit ihrem Charisma gibt die Künstlerin dem Jazz im Hier und Heute so entscheidende Impulse. Dem Sog ihrer Performance kann man sich dabei kaum entziehen.“

Konzert zur SWR Jazzpreisverleihung an Eva Klesse

Eva Klesse ist SWR Jazzpreisträgerin 2021! Die Schlagzeugerin – Jahrgang 1986 – mit Professur in Hannover erhält den Preis am 18. Oktober in Ludwigshafen. Im Anschluss gibt sie mit ihrem „Eva Klesse Quartett“ ein Konzert, zu dem als „Special Guest “ Gitarrist Wolfgang Muthspiel geladen ist.

„Trommeln und Singen, das ist die ursprüngliche musikalische Erfahrung und deswegen glaube ich, dass das mich und auch andere Menschen auf einem ganz tiefen Level kriegt oder erwischt oder berührt.“

SWR NEWJazz Meeting mit Vibrafonistin Sasha Berliner

Gibt dem Vibrafonspiel im Jazz neue Impulse: Die 23jährige Sasha Berliner gehört zu den aktuellen Topmusikerinnen der New Yorker Szene. Pressestelle Enjoy Jazz

Das letzte Konzerte des SWR New Jazz Meeting bei Enjoy Jazz fand 2018 in Mannheim statt. Kurator war der österreichische Bassist Lukas Kranzelbinder (Shake Stew).

2020 machte die Corona-Pandemie dem traditionsreichen, von Joachim Ernst Behrendt einst als „Free Jazz Meeting Baden-Baden“ begründeten SWR New Jazz Meeting, einen Strich durch diese Rechnung. Der SWR bestimmt jeweils eine Kurator*in, die / der sich Musiker*innen für ein Projekt auswählt, das unter Alltagsbedingungen so nicht zu realisieren wäre.

Web Concert: SWR NEWJazz Meeting 2021 mit Vibrafonistin Sasha Berliner

2021 ist die Wahl auf die in San Francisco gebürtige, aber mittlerweile in New York lebende Vibraphonistin Sasha Berliner gefallen. Die 23-jährige Musikerin gilt in der US-Szene bereits als „Rising Star“. 2020 wurde sie als erste Frau von den Kritikern des amerikanischen Jazzmagazins „Down Beat“ in der Kategorie „Rising Star Vibraphone“ auf Platz eins gewählt. Am 21. November gastiert Berliner mit dem SWR NEWJazz Meeting in der Alten Feuerwache Mannheim.

Traditionsreiches SWR NEWJazz Meeting –Impressionen von 1966 – 2018

23. Enjoy Jazz Festival vom 1. Oktober bis 14. November 2021