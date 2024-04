Das Duo „Everything But The Girl“ von Tracey Thorn und Ben Watt wurde 1995 wurde mit „Missing“ auf einen Schlag weltbekannt. Nach 24 Jahren gibt es wieder ein neues Album: „Fuse“. Musikalischetwas aus der Zeit gefallen ist es für SWR2-Popkritiker Dirk Schneider eine große Freude, sich mit den beiden immer noch verbunden zu fühlen. Denn die Musik ist immer noch so zärtlich, klug und introspektiv wie vor einem Vierteljahrhundert.

Erfolg durch Club-Remix des Songs „Missing“

Mit der Liebe ist es doch oft so: Man findet sie gerade dort, wo man sie nicht gesucht hat. In der Musik kann es ähnlich sein: Es brauchte einen Club-Remix des Songs „Missing“, damit sich die Welt in die Musik des Duos „Everything But The Girl“ verlieben konnte – das war im Jahr 1995:

13 Jahre lang hatten „Everything But The Girl“ da schon Musik gemacht: Eine Musik, die so hervorragend in ihre Zeit passte, die in ihrer kühlen Melancholie schon lange Sounds wie TripHop vorweggenommen hatte. Und die auch immer die Beziehung ihrer Urheber widerzuspiegeln schien: Tracey Thorn und Ben Watt waren von Anfang an ein Paar. Und sind es bis heute.

Neues Album von „Everything But The Girl“: Fuse virgin music Fuse Interpret: Everything But The Girl Label: Virgin Music

Musik wie ein intimes Zwiegespräch

Auch auf dem neuen Album meint man es dieser Musik anzuhören, dass Ben Watt sie für den vertrautesten Menschen seines Lebens geschrieben hat – sie ist zärtlich, auch ein bisschen vorsichtig, aber scheint absolut zu Tracey Thorn zu passen. Deren Gesang wiederum klingt oft wie ein intimes Zwiegespräch mit ihrem Mann. Manchmal singen die beiden auch im Duett. Und doch schaffen sie es, dass man sich beim Hören nicht ausgeschlossen fühlt.

Vorsichtig ist diese Musik auch, weil ihre Urheber vom Scheitern wissen, von der Fallhöhe, die eine Pop-Karriere mit sich bringt, die man nie wirklich selbst in der Hand haben kann. Und bei der sie viel Glück hatten, bis sie im Jahr 2000 beschlossen, Schluss zu machen mit ihrer kleinen Band.

Lesenswerte Autobiografie „Bedsit Disco Queen“

Und dann ist da noch das Leben selbst, Krankheiten und andere Tiefschläge, über die man, neben den Höhepunkten, viel in Tracey Thorns sehr lesenswerter Autobiografie „Bedsit Disco Queen“ erfahren kann. Ihre Erfahrung gießen sie jetzt in so weise Stücke wie „When You Mess Up“, ein Plädoyer, gut mit sich selbst zu sein.

Wie ein Besuch bei alten bei Freunden

Wenn Ben Watt und Tracey Thorn jetzt wieder ihre Stimmen erheben, hat das etwas von einem Besuch bei Freunden oder Verwandten, die man sehr lange nicht gesehen hat. Man erschrickt kurz über die Falten, die grauen Haare. Und stellt dann fest: In der Wohnung sieht es noch ganz ähnlich aus wie früher. Aber auch daran merkt man, wie alt die beiden geworden sind.

Die Musik, die Watt und Thorn jetzt veröffentlichen – ihren Ursprung hat sie, wie so vieles derzeit, in den Lockdowns – diese Musik klingt vertraut, aber auch etwas aus der Zeit gefallen. Wenn dann an einer Stelle mal der Gesang durch den Autotune-Filter gejagt wird, wirkt das fast putzig, wie ein älterer Mensch, der ein Jugendwort benutzt.

Aber es wird einem auch klar, wie besonders „Everything But The Girl“ sind: Nicht nur eine Band, sondern auch ein langjähriges Paar, das in 24 Jahren musikalischer Pause drei Kinder großgezogen hat.