Es war einmal ... Als Jazz noch in den Charts stand

Von Odilo Clausnitzer

Nicht immer war instrumentaler Jazz eine Musik für die elitäre Minderheit. In den frühen 60er-Jahren haben es einzelne Aufnahmen sogar bis hoch in die Hitparaden geschafft. Eddie Harris' "Exodus" wurde die erste Jazzplatte, die Gold-Status erlangte. Lee Morgans "Sidewinder" diente als verkaufsfördernde Erkennungsmusik für eine Autowerbung. Den Vogel abgeschossen hat Paul Desmonds "Take Five" - in England Nr. 5 der Pop-Charts und bis heute die meistverkaufte Jazz-Single aller Zeiten. In der Sendung gibt es Geschichten und Hintergründe zu den Jazz-Hits der 60er.



Herbie Hancock:

Watermelon Man

Mongo Santamaria



Lee Morgan:

The Sidewinder

Lee Morgan



Ernest Gold:

Exodus

Eddie Harris



Billy Page:

The „In“ Crowd

Ramsey Lewis



Antonio Carlos Jobim:

Desafinado

Mongo Santamaria



Vince Guaraldi:

Cast Your Fate To The Wind

Vince Guaraldi Trio



Paul Desmond:

Take 5

Dave Brubeck