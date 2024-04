Eine erlösende und düstere Atmosphäre: Das neue Album von PJ Harvey

Mystisch, kryptisch und poetisch ist das zehnte Album der britischen Musikerin PJ Harvey „I Inside the Old Year Dying“. Letztes Jahr hat sie ihren zweiten Gedichtband „Orlam“ veröffentlicht, der als Grundlage für die Texte der Lieder gedient hat. Das Ergebnis sind schwer zu verstehende Lieder, die dafür aber magisch klingen und faszinieren.

PJ Harvey pendelt zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Jedes Lied erzählt von einer Wiedergeburt, einer Offenbarung. Kein Song klingt wie der andere. Aber ein wiederkehrendes Motiv verbindet die zwölf Tracks: PJ Harvey pendelt zwischen der Vergangenheit und dem Jetzt.

PJ Harvey – „I Inside the Old Year Dying“:

Der Blick geht jetzt nach innen

In ihren letzten zwei Alben hat sie sich mit politischen Themen beschäftigt. Jetzt in „I Inside the Old Year Dying“ bewegt sich PJ Harvey in einem ätherischen Universum. Sie blickt nicht mehr in die Welt da draußen, sondern in sich hinein.

Und sie wühlt sich durch alle menschlichen Themen: Das Leben und der Tod, das Mystische und das Reale, das Kind und der Erwachsene. All diese Gegensätze finden sich wieder in der Musik: Trommeln, akustische Gitarren, Flöten, Klavier und Synthesizer bilden ein perfektes Gleichgewicht und schaffen zugleich eine erlösende und düstere Atmosphäre.

PJ Harveys Stimme moduliert sich immer neu

Einige Klänge sind inspiriert von der Natur, wie in „All Souls“, wo der Rhythmus des Schlagzeugs an den Klang von Donnerschlägen erinnert.

PJ Harveys Stimme moduliert sich immer neu, zwischen Gesang und Sprechgesang wie in „Seem an I“, ganz tief in „All Souls“, um dann ganz hell und klein zu werden wie in „Autumn Term“.

Die Zeit vergeht, aber manches wiederholt sich: So wie die Jahreszeiten und die Monate, die einigen Songs den Titel geben.

PJ Harvey – „A Child's Question, August“:

Ein Gesamtkunstwerk, das man Song für Song hören muss

„I Inside the Old Year Dying“ zieht einen in eine ganz eigene Welt hinein. Dieses komplexe Album ist ein Gesamtkunstwerk, das man Song für Song hören muss.

Wenn man sich von PJ Harvey mitreißen lässt, begibt man sich auf eine mystische Reise, auch nach sich selbst.