Die Truman Show – Die drei Stufen der Lüge

Der Song, in dem eine Person schmerzlich vermisst wird, wurde im Frühjahr 1993 veröffentlicht, auf PJ Harveys zweitem Studioalbum „Rid of me“. Das Album ist ein Beispiel dafür, wie eine erfolgreiche Künstlerin gleichermaßen rough and tough bleiben - sich aber im Vergleich zum ersten Album auch komplexeren Songstrukturen öffnen kann. Interessant ist, dass die meisten Songs des Albums innerhalb von drei Tagen als Live-Versionen im Studio aufgenommen wurden, um die Band so live wie möglich klingen zu lassen.