Deutschpop im Zeichen der Zeit – die Neue Neue Deutsche Welle

In der deutschen Musikszene macht seit einigen Jahren die Neue Neue Deutsche Welle von sich reden. Sie hat nichts zu tun mit der Neuen Deutschen Welle, die Anfang der 1980er-Jahre Künstler wie Nena, Trio, Fräulein Menke oder Ixi berühmt gemacht hat. Damals ging es um harmlose lustige Schlagertexte - bei der Neuen Neuen Deutschen Welle sind die Texte deutlich tiefgründiger.

Edwin Rosen benannte ungewollt eine neue musikalische Bewegung

Er hat die Musikströmung quasi aus Versehen benannt: Der Stuttgarter Musiker Edwin Rosen. Beim Streaming-Dienst Spotify hatte er seine Musik als „neueneuedeutsche Welle“ beschrieben.

Mittlerweile ist das zur Bezeichnung für eine ganze Bewegung von neuen jungen Musikern und Bands geworden. Sie alle verbindet das Singen von deutschen, meistens düsteren Texten. Und ein Sound, der an die Neue Deutsche Welle aus den 1980ern erinnert.

Edwin Rosen - Verschwende deine Zeit (Official Video)

Die NDW-Musiker der 80er hatten nicht die großen Tonstudios

Wie der damals entstanden ist, weiß Derek von Krogh, künstlerischer Direktor der Popakademie Baden-Württemberg: „Das, was die NDW damals ausgezeichnete war eine Antihaltung, aber auch technische Limitierungen, ganz massiv. Die Leute, die mit dieser Antihaltung ankamen, die hatten einfach nicht die großen Tonstudios.“

Unter diesen Bedingungen entstand in den 1980ern ein eher piepsig-kratzender Sound, der sich auch gut mit den billigeren Synthesizern produzieren ließ. So zum Beispiel bei Peter Schillings „Major Tom“.

Peter Schilling - Major Tom (Völlig losgelöst...) | 1st German Video Version 1982

Der Sound von NNDW ist eine bewusste Entscheidung

Aber warum wollen junge Musiker heute wieder so klingen? Im Jahr 2025 braucht niemand mehr große Tonstudios, um Musik zu machen. Wer zuhause am Laptop produziert, hat unendliche Möglichkeiten und kann erstmal genau so klingen wie er oder sie will.

Der Sound der Neuen Neuen Deutschen Welle ist also eine bewusste Entscheidung. Und sie scheint nach einem bestimmten Rezept funktionieren, sagt Derek von Krogh: „Erstens auf jeden Fall: maschineller Beat. Zweitens: Achtel. Drittens: eine Gitarre die relativ clean ist, aber im Chorus ersäuft, dieser schwebende, atmosphärische Sound. Und dann ein Gesang mit einer Attitüde und einer sehr kleinen Range von Tonsprüngen. Wenn man das mit diesen vier Zutaten macht, dann landet man in diesem Vibe.

Mal elektronisch und hart, mal soft und verträumt

Der Song ICE 579 der Band Temmis zeigt aber auch: Musik-Strömungen und ihre Künstlerinnen und Künstler lassen sich nicht in zu enge Boxen packen. Mal klingt die Neue Neue Deutsche Welle, kurz NNDW, elektronisch und hart, mal eher soft und verträumt.

ICE 579

Aber eines verbindet die Musiker. Es ist das Selbermachen, das Selbst-in-die-Hand-Nehmen, sagt Temmis-Sänger Roman Dick: „Generell ging es bei dem Aufkommen der NNDW um einen DIY Charakter. Es ging darum, nicht so zu sein wie der Mainstream.

Am Anfang ging es darum, etwas anderes zu machen als das, was gerade in Deutschland populär ist. Was man einfach besser findet oder was mehr so die wirkliche Gefühlslage von vielen jungen Leuten oder von einem selber anspricht.“

Texte der Neuen Neuen Deutschen Welle: düster, direkt, absurd abstrakt

Die Gefühlslage einer Generation, die während der Corona-Pandemie viel Zeit isoliert in ihren Schlafzimmern verbracht hat und die auch momentan nicht viele positive Nachrichten zu hören bekommt. Auch der Musiker Edwin Rosen nimmt diese allgemeine Erschöpfung wahr: „Viel ist durch so eine Alltagsmüdigkeit und eine Ausweglosigkeit geprägt. Es wirkt alles so ein bisschen schwer. Und ich glaube, das ist leider auch die Stimmung von vielen Leuten in der aktuellen Zeit.“

Edwin Rosen – Musiker und Shootingstar aus Stuttgart

Ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, das ähnlich wie der Sound der NNDW, auch an die politische Situation der 1980er erinnert.

Die Texte der Neuen Neuen Deutschen Welle sind oft düster, direkt und manchmal schon fast absurd abstrakt. Es geht viel um Herzschmerz, Eskapismus und das Gefühl, die Welt nicht mehr aushalten zu können. Aber auch um die Flucht ins Nachtleben, wie in diesem Song von nand:

Lass dir gutgehen

Abgrenzung von den Deutschpoeten mit Texten über das gute Leben

Mit diesem Stil grenzen sich die jungen Musiker ganz klar von den Deutschpoeten ab, die vor der Pandemie hauptsächlich die schöne Liebe und das gute Leben besungen haben. Und über die sich Entertainer Jan Böhmermann 2017 im Stück „Menschen, Leben, Tanzen, Welt“ ein wenig lustig gemacht hat.

Jim Pandzko feat. Jan Böhmermann - "Menschen Leben Tanzen Welt" | NEO MAGAZIN ROYALE

Dass diese Art von Musik in einer Zeit voller Krisen nicht mehr besonders gut ankommt, wundert den künstlerischer Direktor der Popakademie Baden-Württemberg Derek von Krogh nicht: „Unverbindlichkeit ist gerade nichts, was gefragt ist. Und verbindlich ist mit Deutschpoetentum schwierig, aber mit NNDW sehr einfach.“

Deutsche Texte aktuell auch im Mainstream-Pop sehr erfolgreich

Verbindlichkeit schaffen auch die Texte auf Deutsch, die eben nicht vom Leben in New York oder London handeln, sondern von dem junger Menschen in Leipzig oder Tübingen.

Ein Blick in die Charts zeigt: Deutsche Texte sind zur Zeit auch im Mainstream-Pop sehr erfolgreich. Aber die Neue Neue Deutsche Welle ist mehr Punk als Pop. Sie ist kein geplantes Werk der Musikindustrie. Sondern die Reaktion auf eine Welt, die viele junge Menschen gleichzeitig rastlos und müde macht.