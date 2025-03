Der totale Horror – Angst und Musik, die Mut macht

Ein Tunnel, Schwärze, kein Ende, plötzlich ein Schrei. Das Herz rast, das Gehirn denkt nur eins: weg! Angst. Kennt jeder. Denn Angst ist ein Gefühl, ohne dass die Menschheit bis heute nicht überlebt hätte. Angst ist überlebenswichtig, kann jeden Funken Hoffnung löschen, oder unglaubliche Energie freisetzen. No Risk, no fun.

Dass Musik Angst auslösen kann, ist klar, genauso, dass es jede Menge Musik gibt, die uns mutiger macht oder Kraft gibt. Und wenn man weiß: ich bin stärker… dann tippt oft die Musik auf den Gruselknopf, ohne den Horrorspaß im Kino nie funktionieren würde. Lena und Jörg reden in Folge zwei über Musik mit Nervenkitzel und die besten Mutsongs.

Die Playlist zur Folge

“Tubular Bells” Main Theme “The Exorcist” – Mike Oldfield

Nosferatu – Electric Food

Slender Man – Ramin Djawadi, Brandon Campbell

Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta: Adagio - Béla Bartók

Rosemary‘s Baby Main Theme Vocal- - Krzysztof Komeda

Killed by Death - Silent Hill - Akira Yamaoka

The Beast - Jóhann Jóhannsson

The Murder – Bernard Herrmann (Psycho)

Polymorphia - Krzysztof Penderecki

Toccata und Fuge d-moll BWV 565 – Johann Sebastian Bach

The Fear - The Shins

Schokoeis mit Sahne – Sarah Straub

Killing In The Name - Rage Against The Machine

Not afraid – Eminem

Memories of the Age of Anxiety - Arcade Fire

Lullaby – The Cure