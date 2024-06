1964 - vor 60 Jahren - wurde mit Terry Rileys "In C" eine simpel anmutende, aber bahnbrechende Komposition uraufgeführt. Das ganze Stück hindurch wird der Grundton C im gleichbleibenden Achtelrhythmus gespielt, darüber schichten sich melodische Patterns, die beliebig oft wiederholt werden können. "In C" war Initialzündung für die Minimal Music und ist bis heute Inspiration für zahlreiche Musiker*innen, die in dem Stück enorme Klanglandschaften entdecken.