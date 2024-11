Der Archivar der afroamerikanischen Musik: Quincy Jones mit 91 gestorben

Wer heute ein Konzert besucht, ist manchmal überrascht: Statt der Musiker auf der Bühne sehen wir stattdessen vor uns nur hochgestreckte Arme – weil andere Besucher permanent das Konzert mit ihrem Handy filmen. Konzertgenuss sieht eigentlich anders aus. Und nicht nur viele Konzertbesucher stören sich an den Handyfilmern – sondern auch die Künstler. Gerade heute wurde bekannt, dass die Band Ghost im kommenden Jahr eine „handyfreie Tournee“ starten wird. Schon auf dem Tourplakat wird darauf hingewiesen, dass die Konzerte “eine handyfreie Erfahrung” werden sollen. Die Geräte sollen vor Ort in speziellen Taschen eingeschlossen werden, die erst nach Veranstaltungsende wieder geöffnet werden können. Auch andere Künstler sind nicht glücklich über den Handyeinsatz während der Konzerte – auch bei Bob Dylan herrscht ein Handyverbot. Andere Künstler lassen ihre Bühnenshows allerdings so konzipieren, dass sie auch in Social Media-Kanälen möglichst perfekt aussehen. Was ist also der richtige Weg. Darüber spreche ich mit Dr. Andreas Wagenknecht. Er ist Medien- und Kommunikationswissenschaftler an der Uni Mannheim.