Das Wunder von Washington – Teri Thornton zum 90. Geburtstag

Von Henry Altmann

Zu Beginn der 1960er-Jahre war Teri Thornton ein Star, doch der Siegeszug des Rock, falsches Management, Alkohol und Drogen ließen ihren Stern sinken. Erst 1979 kehrte sie auf die Bühne zurück - auf kleine Bühnen wohlgemerkt. 1998 aber gewann Thornton beim "Wunder von Washington" den renommierten Thelonious-Monk-Wettbewerb, mit 64! Vor jungen Konkurrentinnen wie Jane Monheit, Tierney Sutton oder Roberta Gambarini. Das Wunder währte nur ein Album lang, 2000 erlag die Sängerin einer Krebserkrankung. Zu Teri Thorntons 90. Geburtstag erinnern wir an ihre besondere Stimme.



Mary Lou Williams, Jack Lawrence, Paul Francis Webster:

What‘s Your Story, Morning Glory

Teri Thornton



Robert Dorough, Terrell Kirk:

Devil May Care

Teri Thornton & Divers



Billy May:

Somewhere in the Night

Teri Thornton



Nelson Riddle, Jule Styne:

Open Highway

Teri Thornton



Teri Thornton:

The Lord‘s Prayer

Teri Thornton



Dan Fisher, Ervin Drake, Irene Higginbotham:

Good Moorning Heartache

Teri Thornton, Doug Lawrence Sextet



Teri Thornton:

Salty Mama

Teri Thornton



Bart Howard:

I‘ll Be Easy to Find

Teri Thornton



Teri Thornton:

I Dig Music

Teri Thornton



George & Ira Gershwin:

It Ain‘t Necessarily So

Teri Thornton