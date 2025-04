Count Basie of the East – Zum 80. Todestag von Teddy Weatherford

Von Henry Altmann

In letzter Zeit hat sich Jazz unglaublich internationalisiert und findet an Orten statt, die man einst nicht für möglich gehalten hätte. Zu verdanken ist das auch frühen "Globalisten des Jazz" wie Teddy Weatherford. Der Pianist ist in den 1920er-Jahren Teil der Chicagoer Szene und implementiert danach Jazz nachhaltig unter anderem in Paris, Shanghai oder Singapur. Mit Talent und Risikobereitschaft verwirklicht er dabei den amerikanischen Traum fernab der Heimat. Am 25.04.1945 allerdings stirbt Weatherford nach einer Malaria-Infektion in Kalkutta viel zu früh - er wurde nur 41 Jahre alt.



Teddy Weatherford:

Piano Medley Pt. 1

Teddy Weatherford



Jelly Roll Morton:

Mobile blues

Jimmy Wade



Mel Stitzel Art Kassell:

The Jackass Blues

Teddy Weatherford



Jack Yellen, Phil Wall:

Static Strut

Louis Armstrong

Erskine Tate' s Vendôme Orchestra



Elmer Schoebel:

Stomp off, Let' s go

Louis Armstrong

Erskine Tate' s Vendôme Orchestra



Valaida Snow:

High hat, trumpet and rhythm

Valaida Snow (Trompete und Gesang)



Spencer Williams:

I Ain' t Got Nobody

Teddy Weatherford



unbekannt:

Taj Mahal Foxtrot

The Symphonians



Vincent Youmans:

Tea for Two

Teddy Weatherford



Shelton Brooks:

Darktown Strutters Ball

Teddy Weatherford



Teddy Weatherford:

The Lady Who Didn' t Believe in Love

Teddy Weatherford



Mena Silas:

Don' t Be a Talkie

Oxford, Frank J. (Gesang)

Weatherford, Teddy (Piano)

Tony Gonsalves (Bass)

Jimmy Smith(Schlagzeug)



Kern Hammerstein II. /Stephen Schwartz / Jonny Mercer / Frank Loesser / Victor Schertzinger:

The last Time I saw Paris-In Waikiki-Kiss the Boys Goodbye

Teddy Weatherford